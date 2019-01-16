قائد شبيبة الساورة: مواجهة الأهلي فخر لنا

16 يناير 2019 - 07:10 م

أكد سيد شريف، قائد فريق شبيبة الساورة الجزائري، جاهزية فريقه لخوض مباراة الأهلي، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال قائد الساورة في تصريحات لموقع "كووورة": "مواجهة الأهلي فخر للاعبين، لأننا سنواجه فريقًا عريقًا بألقابه والأكثر تتويجًا في المسابقة، لذلك علينا أن نستمتع بالمباراة ونقدم أفضل ما لدينا طوال ال90 دقيقة، ولا نستبعد سيناريو الفوز".

وأضاف: "لن نخسر شيئًا في هذه المباراة لأنها للتاريخ، وفريقنا حديث العهد مع دوري أبطال أفريقيا وسنسعى لاكتساب الخبرة القارية بالاحتكاك مع أندية كبيرة مثل الأهلي، وأنا متأكد أن المواجهة ستكون عرسًا كرويًا بالنسبة لنا".

وأوضح: "المباراة في حد ذاتها حافز قوي لكل اللاعبين ولا تحتاج عملًا نفسيًا من المدرب، وسنعمل على تشريف ألوان فريقنا وكذلك تشريف كرة القدم الجزائرية".

وعن تصريحات رئيس ناديه محمد زرواطي النارية في حق بعض اللاعبين بعد مباراة سيمبا التي خسرها الساورة 0/3، علق شريف: "أعتقد أنها تصريحات في لحظة غضب من الرئيس، وهو لا يقصد من خلالها إهانة اللاعبين بل دفعهم لتقديم الأفضل، علاقتنا جيدة مع الإدارة ونحن عائلة واحدة متماسكة".