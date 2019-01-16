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قصيدة "البُردة" شرك بالله

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سامح عبد الحميد حمودة
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الأزهر الشريف

داعية سلفي

قصيدة البردة

طالب سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، الأزهر الشريف، بمنع تداول قصيدة البردة للبوصيري وذلك لما فيه من شرك.

وقصيدة البرد، تعتبر واحدة  من أهم القصائد في مدح النبي محمد (صل الله عليه وسلم)، كتبها محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري الموافق القرن الحادي عشر الميلادي.

وأضاف "حمودة"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن "القصيدة اشتملت على كفرٍ صريح، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تكون إلا لله، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال له (ما شاء الله وشئت) وأمر الصحابة أن يقولوا: "ما شاء الله ثم شئت"، فكيف يرضى عليه الصلاة والسلام بمن يقول (مالي مَن ألوذُ به سواك عند حدوثِ الحادثِ العَمم)، فالإنسان يلوذ بالله، فهو وحده القادر على ذلك".

وتابع: "ويقول البوصيري (إن لم تكن آخذًا يوم المعاد يدي عفوًا) فجعل العفو  بيده صلى الله عليه وسلم، وفي الآية (يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله)، ويقول البوصيري (فإن مِن جودك الدنيا وضَرتها) فإن كانت الدنيا والآخرة بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم؛ فماذا بقي لله..؟ هذا كُفر مُخرج عن الملة".

وانتقد قوله في القصيدة: "(ومن علومك علم اللوح والقلم) أي أن علم اللوح بعض علومه صلى الله عليه وسلم وليس كلها ، وهذا مصادم للنصوص الصريحة المبينة أن مفاتيح الغيب عند الله تعالى، كقوله: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)، وهذا الخطاب لا يصلح إلا لله تعالى، فمن جوده الدنيا والآخرة، ومن علومه تعالى علم اللوح والقلم، والقصيدة محشوة بالموبقات، ولكني أعطيتُ بعض الأمثلة".

واختتم: "فتاوى أهل العلم كثيرة في بيان ما في هذه القصيدة من الشرك بالله، ومن ذلك فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ  صالح الفوزان وغيرهم كثير".



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