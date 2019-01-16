الزمالك يشترط ضم «بن شرقي» للتفريط في «أحداد»

16 يناير 2019 - 06:38 م

كشف سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، رغبة الفريق في ضم حميد أحداد لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال في تصريحات لـ "راديو مارس": "حميد أحداد قدم مستوى رائع في الدوري المغربي قبل الانتقال إلى الزمالك، وعندما سمعنا انه يعاني من بعض المشاكل مع الزمالك فكرنا في ضمه".

وأضاف:" لم نتواصل مع الزمالك بشكل رسمي ولكن تم عرض ضم اللاعب عن طريق بعض وكلاء اللاعبين".

وتابع "الزمالك يرغب في ضم لاعب لتعويض أحداد، وكانت أعينهم لضم بنشرقي ولكنهم لم يتوصلوا معه لاتفاق لذلك لن يوافق على رحيل أحداد إلا على سبيل الإعارة".

ويلعب بنشرقي في صفوف لينس الفرنسي حاليا معارا من الهلال السعودي، وسبق لبن شرقي اللعب في صفوف الوداد المغربي في 2016 ولمدة موسمين.