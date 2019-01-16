"النور" يرفض قانون "تنظيم النقل"

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام، بديلاً عن جهازي النقل الحضري بالقاهرة الكبرى وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمي 348 و 349 لسنة 2012.

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام، بديلاً عن جهازي النقل الحضري بالقاهرة الكبرى وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمي 348 و 349 لسنة 2012.