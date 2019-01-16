10 مارس الحكم على المتهمين بـ"رشوة البترول"

16 يناير 2019 - 06:31 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين الثلاثة بقضية "رشوة البترول"، وذلك لجلسة 10 مارس للحكم، مع تصريحها بتقديم المذكرات لمن يرغب في خلال أسبوعين.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الأول و الثاني، وإلقاء القبض على المُتهم الثالث وحبسه على ذمة القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن و أيمن محمد وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.