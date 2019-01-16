تأجيل محاكمة المتهمين بحسم ولواء الثورة

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لواء الثورة

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 30 يناير لإعلان باقى المتهمين.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.



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