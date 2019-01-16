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900 قتيل في يومين جراء نزاعات عرقية بالكونغو الديمقراطية

عرب وعالم

نزاعات عرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
نزاعات عرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

وكالات - خالد الشرقاوي

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الأمم المتحدة

الكونغو الديمقراطية

نزاعات عرقية

أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل نحو 900 شخص منتصف ديسمبر الماضي جراء نزاعات عرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "حسب معلومات من مصادر موثوق بها، أن 890 شخصا قتلوا على الأقل خلال فترة بين 16 و18 ديسمبر في أربع قرى بمنطقة يومبي في محافظة ماي-ندومبي غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء اندلاع اشتباكات بين القوميتين بانونو وباتيندي".

وأشار البيان إلى أن المفوضية أطلقت تحقيقا في موجة العنف وأعمال الشغب المتزايد عددها في المنطقة.

وسبق أن أكدت مصادر محلية لوكالة "رويترز" الاثنين عن مقتل 400 شخص على الأقل جراء موجة العنف الأخيرة التي أجبرت حكومة البلاد على إرجاء التصويت في المنطقة ضمن إطار الانتخابات الرئاسية.


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