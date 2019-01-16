فيديو.. الطيب:«لن نفرط في هذا الأمر قيد أنملة»

16 يناير 2019 - 06:07 م

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنه لن يفرط في رسالة الأزهر قيد أنملة، مشيرًا إلى أن واجبه الشرعي يحتم عليه التصدي لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقال "الطيب"، خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، إن الأزهر حين يتصدى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية فهو يزاول عمله وواجبه بحكم الدستور والقانون، وحتى بحكم قبول الناس.

وأكد أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم، نحن حراس على هذه الأمانات.