وصول جثمان المصري المقتول في الأردن إلى مصر

16 يناير 2019 - 05:56 م

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن جثمان المواطن المصري عبد الجواد علي المصري عبد الرحمن، الذي تعرض لاعتداء في مدينة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، قد وصل اليوم إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في الأردن أنهت الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الفقيد.

وأكد مساعد وزير الخارجية، في بيان، أن السفارة المصرية بالأردن تتابع الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية بالتنسيق مع السلطات الأردنية.

وتقدمت الوزارة بالعزاء لأسرة الفقيد، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



