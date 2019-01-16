» رغم التحذيرات.. إيران تطلق قمرًا صناعيًا خلال شهر

16 يناير 2019 - 05:54 م

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن طهران ستكون مستعدة لإطلاق قمر صناعي جديد في غضون أشهر بعد فشل محاولة الأسبوع الحالي، متجاهلا تحذيرات أمريكية وأوروبية من القيام بمثل هذه الخطوة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله "حققنا الكثير في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية ونسير في الطريق الصحيح. المشاكل المتبقية بسيطة وسوف تحل في غضون أشهر وسنكون مستعدين ثانية لإطلاق" قمر صناعي.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لأن القمر لم يستقر في مداره.

وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال الوزير الإيراني، في تغريدة على صفحته في"تويتر"، "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد.. إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن (دوستي) سينجح إن شاء الله".