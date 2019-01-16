تعرف على مواعيد استلام أراضي الإسكان الاجتماعي بقنا

16 يناير 2019 - 05:37 م

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه سيتم يوم الأحد 3/2/2019، البدء فى تسليم 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي (666 قطعة بمساحة 209 م2 – 494 قطعة بمساحة 276 م2) تم حجزها بالقرعة السابعة التكميلية، بالحي الثالث، بالمدينة، وذلك حتى يوم الاثنين 18/3/2019.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد: سيتم تسليم قطع الأراضي بمساحة 209 م2، بمنطقة مسلسل (1)، من 1 : 40، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الاثنين 4/2/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 7/2/2019، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 10/2/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 11/2/2019، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 12/2/2019، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 13/2/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 14/2/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 17/2/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 18/2/2019، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 19/2/2019، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 20/2/2019، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 21/2/2019، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 24/2/2019، والقطع من 641 : 666، يوم الإثنين 25/2/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمساحة 276 م2، بمنطقة مسلسل (2)، من 1 : 40، يوم الثلاثاء 26/2/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 27/2/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الخميس 28/2/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 161 : 200، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 201 : 240، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 281 : 320، يوم الخميس 7/3/2019، والقطع من 321 : 360، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الإثنين 11/3/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الثلاثاء 12/3/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الأربعاء 13/3/2019، والقطع من 481 : 494، يوم الخميس 14/3/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأحد 17/3/2019، والإثنين 18/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة



