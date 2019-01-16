  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله

قرار تاريخي.. الإسرائيليون ممنوعون من دخول ماليزيا

فضبلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب:«لن نفرط في هذا الأمر قيد أنملة»

الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة

المادة 107.. ثغرة قانونية يستفيد منها «المرتشون»

المصري عبد الجواد علي

وصول جثمان المصري المقتول في الأردن إلى مصر

5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ بسبب الطقس السيئ

حصيلة «الطقس الأصفر».. 5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ

بن راشد

«بن راشد» يتحدث عن انقلاب عسكري في الشارقة

وزارة الخارجية

مصر تدين الهجوم الإرهابي في نيروبي

شيعة

أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة

الوزير الإسرائيلي داخل المسجد

بالصور.. وزير إسرائيلي داخل مسجد محمد علي

فضل

رسمياً .. محمد فضل مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

تعرف على مواعيد استلام أراضي الإسكان الاجتماعي بقنا

قبلي وبحري

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة "آل الشيخ".. هذا ما قاله

#

41 ألف جنيه زيادة بوحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

#

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

#

«الإسكان»: شقق «العلمين» للأغنياء فقط

 صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه سيتم يوم الأحد 3/2/2019، البدء فى تسليم 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي (666 قطعة بمساحة 209 م2 – 494 قطعة بمساحة 276 م2) تم حجزها بالقرعة السابعة التكميلية، بالحي الثالث، بالمدينة، وذلك حتى يوم الاثنين 18/3/2019.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد: سيتم تسليم قطع الأراضي بمساحة 209 م2، بمنطقة مسلسل (1)، من 1 : 40، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الاثنين 4/2/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 7/2/2019، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 10/2/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 11/2/2019، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 12/2/2019، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 13/2/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 14/2/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 17/2/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 18/2/2019، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 19/2/2019، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 20/2/2019، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 21/2/2019، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 24/2/2019، والقطع من 641 : 666، يوم الإثنين 25/2/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمساحة 276 م2، بمنطقة مسلسل (2)، من 1 : 40، يوم الثلاثاء 26/2/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 27/2/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الخميس 28/2/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 161 : 200، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 201 : 240، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 281 : 320، يوم الخميس 7/3/2019، والقطع من 321 : 360، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الإثنين 11/3/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الثلاثاء 12/3/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الأربعاء 13/3/2019، والقطع من 481 : 494، يوم الخميس 14/3/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأحد 17/3/2019، والإثنين 18/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أردني في دمشق لبحث إعادة إعمار سوريا
» دعم كامل لمصر مع قرب تولي«السيسي» رئاسة الاتحاد الإفريقي
» رغم التحذيرات.. إيران تطلق قمرًا صناعيًا خلال شهر
» وزير الرياضة يدرس تعديلات في مديريات الشباب والرياضة
» «كوتينيو» يبلغ «ميسي» برغبته في الرحيل عن برشلونة
» «إيني»: 13 مليار دولار حجم استثمارات الشركة خلال 3 سنوات في مصر
» البورصة تخسر 951 مليون جنيه
» أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب