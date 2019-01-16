» دعم كامل لمصر مع قرب تولي«السيسي» رئاسة الاتحاد الإفريقي

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بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي

حسن عاشور

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تفاصيل لقاء "السيسي" مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لبنك التنمية الإفريقي، بحضور مالين بلومبرج، مديرة البنك في مصر.

وناقش الاجتماع، مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، وفق احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة المصرية، حيث تم الاتفاق على دعم البنك لعدد من المشروعات فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة.

وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار في البنية الأساسية يمثل أولوية لدى القيادة السياسية في مصر، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشرى، سواء من خلال الصحة والتعليم وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يعد ركيزة تحقيق التنمية والنمو الشامل، وهو مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين مصر والبنك إلى جانب القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

ودعت الوزيرة، البنك إلى العمل مع مصر في تشجيع الشركات الأفريقية على القيام باستثمارات مشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، والتي تعد من تكليفات   الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ختام منتدى إفريقيا 2018.

وأكد  محمد العزيزى، حرص البنك على الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب تولى عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الافريقى للعام الجاري، مشيدا بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي حرص البنك خلال الـ3 سنوات الماضية على دعم البرنامج، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم والإفلاس وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، والتي جعلت مصر الدولة الأولى الجاذبة للاستثمار فى القارة الإفريقية.

وأوضح أن فريق متخصص من البنك قام خلال زيارته إلى مصر الفتر?ة الماضية، بالتعرف على أولويات الحكومة المصرية، مشيدا بحرص السيد الرئيس على إنشاء صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين فى توجيه استثماراتهم إلى القارة السمراء، مؤكدا حرص البنك على المشاركة فى دعم الصندوق، مشيرا إلى أن لدى البنك نحو 30 مشروعا بقيمة 2.8 مليار دولار.


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