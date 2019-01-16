» «إيني»: 13 مليار دولار حجم استثمارات الشركة خلال 3 سنوات في مصر

16 يناير 2019 - 05:28 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" العالمية والوفد المرافق له، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون القائم مع شركة " إيني"، والذي كان له أكبر الأثر في تنمية وتطوير ثروات مصر من الغاز الطبيعي، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع إيطاليا بشكل عام، ومع شركة " إيني" بوجه خاص، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للطرفين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس شركة " إيني" استعرض آخر مستجدات التعاون القائم واستثمارات الشركة في مصر، مشيراً إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة اهتماماً بالاستثمار فيها.

وأكد رئيس شركة " إيني" أن الشركة لديها خطط طموحة لمزيدٍ من الاستثمارات في مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إنتاج حقل ظهر يسير بشكل جيد للغاية، وأن تسارع حجم الإنتاج خلال الفترة القليلة الماضية يعكس الأداء الجيد للحقل، وأيضاً يأتي كنتاج للتقنيات العالية التي تستخدمها الشركة خلال عملية الاستخراج.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وفد شركة "إيني" استعرض أيضاً خلال اللقاء، الدور الذي تقوم به الشركة في مجال الخدمات المجتمعية التي توفرها في مناطق مختلفة؛ حيث يبلغ حجم ما تمنحه الشركة في هذا المجال 20 مليون دولار، يتم إنفاقها في مجالات خدمية متعددة منها: إنشاء عيادات ومراكز طبية صغيرة لخدمة المواطنين المقيمين في عدة مدن من بينها بورسعيد، وكذا إنشاء مراكز شباب توفر خدمات التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، هذا فضلاً عن المشروع الرائد الذي تموله الشركة لإنشاء جناحٍ طبيّ متخصص في مجال علاج الحروق في مستشفى الهرم، لاسيما في ظل الحاجة الماسة لهذا التخصص الطبيّ لعلاج حالات الحروق التي قد تنجم عن حوادث الحرائق في مشروعات البترول.

وأضاف وفد الشركة أن "إيني" قامت أيضاً ببيع عنصر الكبريت، وهو ناتج ثانوي من عمليات استخراج الغاز، مع تخصيص كامل حصيلة البيع لمجالات خدمة المجتمع؛ لضمان استمرارية تمويل تلك الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تدعم استثمارات شركة " إيني"، وأنها لن تدخر جهداً في تذليل أية عقبات تعترض عمل الشركة في مصر.