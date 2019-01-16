» «كوتينيو» يبلغ «ميسي» برغبته في الرحيل عن برشلونة

16 يناير 2019 - 05:21 م

هدد فيليبي كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي، برغبته في الرحيل عن الفريق في الفترة القادمة بسبب تجاهل المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي.

وكشفت تقارير إسبانية عن نفاذ صبر البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يريد تغيير الأمور في الفريق الكتالوني في أقرب وقت ممكن.

وشارك البرازيلي فيليبي كوتينيو في التشكيل الأساسي في مباراة إيبار التي عرفت فوز البلوجرانا بثلاثية دون رد, ليخرج اللاعب و يهدد بالرحيل عن الفريق عقب المباراة في غرفة الملابس.

وأبلغ كوتينيو نجم برشلونة ليونيل ميسي وعدد من نجوم الفريق إنه سيضغط على إدارة النادي للرحيل لو لم يتغير وضعه في الفريق خلال المباريات المقبلة.

وكان البرازيلي لاعبا أساسيا في ليفربول قبل الانضمام لبرشلونة ليعرف فترة تألق قبل أن يختفي نجمه من سماء الكامب نو بشكل تدريجي.