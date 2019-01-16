» وزير الرياضة يدرس تعديلات في مديريات الشباب والرياضة

16 يناير 2019 - 05:21 م

يدرس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجراء تعديلات فورية وجوهرية على المستوى الإداري والفني داخل مديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى تطوير العمل داخل مديريات الشباب والرياضة بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ويلبي خطة عمل الوزارة فى تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة بمشاركة أكبر عدد من النشء والشباب، ومتابعة أداء المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات، والتأكد من القيام بدورها على أكمل.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أعلن في أكثر من مناسبة على قيام الوزارة بالتقييم الدوري لأداء مديريات الشباب والرياضة، والتحقق من تنفيذ أهداف وخطة الوزارة، فى ظل الحرص على تقديم أفضل أداء على صعيد تكثيف البرامج والأنشطة، وابتكار مشروعات وبرامج جديدة للنشء والشباب.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد التقى وكلاء ومديري مديريات الشباب والرياضة من جميع المحافظات أول أمس لمناقشة خطط عمل المديريات خلال الفترة المقبلة وتطوير المنشآت الشباب والرياضة والمشروعات والبرامج الجارى تنفيذها.