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البورصة تخسر 951 مليون جنيه

مال وأعمال

هبوط مؤشرات البورصة
هبوط مؤشرات البورصة

متابعات - خالد الشرقاوي

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البورصة،

مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الأربعاء، باستثناء المؤشر الرئيسى، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 951 مليون جنيه، وأغلق عند مستوى 763،839 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.47%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13510 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.23% وسجل 2199 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 674.5 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.09% مسجلًا 1701 نقطة.

وكانت تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، أمس الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 764،790 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.84%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13447 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.47%، وارتفع إلى مستوى 2204.5 نقطة.

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