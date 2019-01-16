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مع المصريين المقيمين بأستراليا

وزيرة الهجرة والسفير الأسترالي يزوران قناة السويس

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حسن عاشور

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بدأت اليوم فعاليات زيارة أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني الثالث المقيمين في أستراليا، في إطار برنامج الحكومة تجاه شباب المصريين في الخارج بالتعاون بين وزارات الدفاع والهجرة والشباب والرياضة، وكذلك الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

شارك في فعاليات اليوم السيد نيل هوبكنز سفير أستراليا بمصر، في أول فعالية تجمعه والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة تنمية قناة السويس، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وعدد من المسئولين بالمحافظة.

بدأت فعاليات الجولة بزيارة لمبنى محاكاة قناة السويس، تلاها جولة بحرية بقناة السويس الجديدة، واستعراض ما أنجزته الدولة المصرية، واستعراض جهود حفر أنفاق على عمق 30 متر لربط شبه جزيرة سيناء بقلب الوطن وتنميتها.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن استعراض جهود الدولة والمشروعات القومية يعمق الولاء للوطن، ويساهم في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية لدى أبنائنا بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة السيد نيل هوبكنز سفير أستراليا بمصر، تعكس الحرص الدائم على تقوية العلاقات بين الشعبين، والوقوف على ما تبذله الدولة المصرية من جهود ضخمة للإسراع بخطط التنمية في المجالات كافة.

ومن ناحيته، أوضح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة تنمية قناة السويس، أن مصر تسير بخطى واثقة، وأنجزت الكثير ولديها أكثر من ذلك، مضيفا أن قناة السويس الجديدة نجحت في تقليل عدد ساعات الانتظار، ومنح الفرصة للمزيد من الحاويات بالمرور عبر قناة السويس.

وتابع مميش أن القناة شريان التجارة العالمي، وأن ما أنجزته مصر في عام واحد بحفر قناة السويس الجديدة رسالة للعالم أننا نستطيع، مضيفا أن مئات الآلاف من فرص العمل تم توفيرها المصريين بالقناة على مدار سنوات في صناعة السفن وصيانتها والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي بالقاهرة نيل هوبكنز عن شكره على حسن الاستضافة وأبدى إعجابه برحلة التنمية التي تسير فيها مصر، مؤكدا أن الجالية المصرية في أستراليا تمثل قطاعاً كبيرًا هناك ولها تأثير عظيم في المجتمع الأسترالي، بل وتعمل على الترويج للثقافة المصرية والتاريخ المصري في الأوساط الأسترالية.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه تم أيضًا تنظيم زيارة لمقر قيادة قوات ‏الصاعقة؛ للتعرف على أساليب التدريب ورفع الكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تنظيم دورات في الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم ترويجها عن الدولة المصرية بالخارج، كونهم سفراء مصر بالخارج.

وكشفت الوزيرة أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بشأن إعداد برامج تدريبية لشباب المصريين بالخارج، فإنه سيكون هناك زيارة لمقر الأكاديمية لحضور محاضرات من شأنها إعداد جيل قادر على القيادة داخل مصر وخارجها، كما تم تنظيم لقاء مع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية لتوضيح الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة الفساد.

وتضم هذه المجموعة 75 شابا مصريا من مختلف أنحاء أستراليا، كما تم إعداد برنامج شامل للوفد ليلتقوا خلاله مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلًا عن تنظيم زيارة إلى قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى زيارة مدينتي الأقصر وأسوان، وزيارة عدد من الأماكن السياحية بالقاهرة كمجمع الأديان وبرج القاهرة وخان الخليلي والمتحف المصري، وذلك لتعزيز ربطهم ‏بوطنهم الأم مصر.


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