تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لـ«طنجة»

16 يناير 2019 - 05:14 م

قام الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين علي هامش مران اليوم، الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة الإياب أمام اتحاد طنجة، فى دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها السبت المقبل ، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وقرر الجهاز الفنى أن يقتصر المران على فقرات بدنية وتأهيلية، حيث تؤدي مجموعة تدريبات تأهيليه وبدنيه بجمانيزيوم النادي تحت قياده جروس و شيخ بوزيان، والأخرى نفس الأمر بالصالة المغطاه، تحت قيادة بير شومان المدرب العام وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد.

من جانبها أدت مجموعة المدافعين تدريبات قويه بدنية وتأهيلية، عقب ذلك قاموا بالتوجه إلى الجمانيزيوم لاستكمال التأهيل، في المقابل أدت مجموعة لاعبوا الوسط والمهاجمين تدرييات بالجمانيزيوم أعقبها فقرة بالصالة.

كما أدى حراس المرمي محمود جنش وعمر صلاح وعماد السيد ومحمود عبدالمنصف تحت قيادة جروتز مدرب الحراس، فيما حصل حمدي النقاز الظهير الأيمن، علي راحة من مران اليوم.

وسمح الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس ، للاعب بالراحة اليوم ، وذلك عقب العودة من المغرب، على أن ينتظم غدًا الخميس بالتدريبات.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة اتحاد طنجة، فى إياب دور الـ32 المكرر للكونفيدرالية ، والمقرر لها السبت المقبل، على ملعب برج العرب، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت بالمغرب انتهت بالتعادل السلبي.