  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ بسبب الطقس السيئ

حصيلة «الطقس الأصفر».. 5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ

بن راشد

«بن راشد» يتحدث عن انقلاب عسكري في الشارقة

وزارة الخارجية

مصر تدين الهجوم الإرهابي في نيروبي

شيعة

أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة

الوزير الإسرائيلي داخل المسجد

بالصور.. وزير إسرائيلي داخل مسجد محمد علي

فضل

رسمياً .. محمد فضل مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

الداخلية

الداخلية: مقتل 5 إرهابيين والقضاء علي خلية إرهابية بالعريش

ام

أم «تذبح» طفليها بأسيوط

أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

المتهم

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لـ«طنجة»

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يبدأ استعداداته لـ «طنجة»

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة

#

بعثة الزمالك تطير إلى المغرب لمواجهة اتحاد طنجة

#

الزمالك يواصل استعداداته لاتحاد طنجة

المصريون

الزمالك

طنجة

قام الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين علي هامش مران اليوم، الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة الإياب أمام اتحاد طنجة، فى دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها السبت المقبل ، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وقرر الجهاز الفنى أن يقتصر المران على فقرات بدنية وتأهيلية، حيث تؤدي مجموعة تدريبات تأهيليه وبدنيه بجمانيزيوم النادي تحت قياده جروس و شيخ بوزيان، والأخرى نفس الأمر بالصالة المغطاه، تحت قيادة بير شومان المدرب العام وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد.

من جانبها أدت مجموعة المدافعين تدريبات قويه بدنية وتأهيلية، عقب ذلك قاموا بالتوجه إلى الجمانيزيوم لاستكمال التأهيل، في المقابل أدت مجموعة لاعبوا الوسط والمهاجمين تدرييات بالجمانيزيوم أعقبها فقرة بالصالة.

كما أدى حراس المرمي محمود جنش وعمر صلاح وعماد السيد ومحمود عبدالمنصف تحت قيادة جروتز مدرب الحراس، فيما حصل حمدي النقاز الظهير الأيمن، علي راحة من مران اليوم.

وسمح الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس ، للاعب بالراحة اليوم ، وذلك عقب العودة من المغرب، على أن ينتظم غدًا الخميس بالتدريبات.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة اتحاد طنجة، فى إياب دور الـ32 المكرر للكونفيدرالية ، والمقرر لها السبت المقبل، على ملعب برج العرب، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت بالمغرب انتهت بالتعادل السلبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الرياضة يدرس تعديلات في مديريات الشباب والرياضة
» «كوتينيو» يبلغ «ميسي» برغبته في الرحيل عن برشلونة
» «إيني»: 13 مليار دولار حجم استثمارات الشركة خلال 3 سنوات في مصر
» البورصة تخسر 951 مليون جنيه
» أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:50 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه