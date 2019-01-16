  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ بسبب الطقس السيئ

حصيلة «الطقس الأصفر».. 5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ

بن راشد

«بن راشد» يتحدث عن انقلاب عسكري في الشارقة

وزارة الخارجية

مصر تدين الهجوم الإرهابي في نيروبي

شيعة

أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة

الوزير الإسرائيلي داخل المسجد

بالصور.. وزير إسرائيلي داخل مسجد محمد علي

فضل

رسمياً .. محمد فضل مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

الداخلية

الداخلية: مقتل 5 إرهابيين والقضاء علي خلية إرهابية بالعريش

ام

أم «تذبح» طفليها بأسيوط

أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

المتهم

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

«بن راشد» يتحدث عن انقلاب عسكري في الشارقة

عرب وعالم

بن راشد
بن راشد

وكالات

أخبار متعلقة
#

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

#

رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

#

فيديو نادر للشعراوي عن "الصحابي معاوية"

#

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

دبي

محمد بن راشد

انقلاب

الشارقة

كشف الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، عن تفاصيل إخماده انقلابًا عسكريًا في إمارة الشارقة بعد توليه زمام الأمور بشهرين.

وسرد محمد بن راشد، في كتابه الجديد "قصتي… 50 قصة في خمسين عاما"، "كيف تولى مقاليد الحكم، رغم أنه رفض ولاية العهد لأربع مرات، خشية ألا يجد من يتفهم رؤيته التطويرية، قبل أن يمسك بزمام الحكم في إمارة دبي العام 2006، خلفا لشقيقه الراحل الشيخ مكتوم".

وروى حاكم دبي، بحسب "إرم نيوز"، كيف واجه بنفسه انقلابا في إمارة الشارقة، بعد أقل من شهرين من إعلان اتحاد الإمارات، وتمكن من إحباطه، وقد استخدم فيه دهاءه رغم غياب القوة آنذاك، مؤكدا أن مؤسس دولة الإمارات ورئيسها الراحل الشيخ زايد، والذي طلب منه التكفل بمسألة الانقلاب، التقاه بعد إنهاء الانقلاب في سيارته، وأعطاه تمرات وفنجان قهوة، وقد وصف الشيخ محمد ذلك الموقف: "أعطاني بيده تمرات ثم فنجان قهوة، وكأنه يقول لي: أنت.. أنت يا محمد".

كما كشف محمد بن راشد، في كتابه، تعامله مع حادثين إرهابيين على الأقل لاختطاف طائرتين، وكيف أنه تولى بنفسه التحدث إلى الإرهابيين وطوال ساعات، لإقناعهم بضرورة الاستسلام، كما استذكر انبهار الرؤساء العرب بمدينة دبي الفتية والصاعدة بقوة، مثل معمر القذافي، وبشار الأسد، ومقارنتها بمدنهم العريقة المتأخرة، وحلمهم أن تصير على غرار إمارة دبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الرياضة يدرس تعديلات في مديريات الشباب والرياضة
» «كوتينيو» يبلغ «ميسي» برغبته في الرحيل عن برشلونة
» «إيني»: 13 مليار دولار حجم استثمارات الشركة خلال 3 سنوات في مصر
» البورصة تخسر 951 مليون جنيه
» أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:50 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه