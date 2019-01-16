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حصيلة «الطقس الأصفر».. 5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ

قبلي وبحري

5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ بسبب الطقس السيئ
5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ بسبب الطقس السيئ

خالد الشرقاوي

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شهدت المحافظات المصرية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة محملة بالأتربة وصلت إلى حد العواصف، أدت إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين، وسقوط أعمدة إنارة وحوادث سيارات وانهيارات بالمباني.

مصرع 4 بطريق "المحلة - كفر الشيخ "

ولقي 4 مواطنين مصرعهم على الطريق الفرعي "المحلة - كفر الشيخ " بمحافظة الغربية، في حادث انقلاب سيارة "تاكسي"، نتيجة اختلال القيادة أثناء موجة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة "تاكسي"، مما تسبب في  مصرع "الفت.ع.ا" 50 سنة، و"محمد.ال.ع" 33 سنة، و"رمضان.م" 26 سنة، و"محمود.ع" 40 سنة، بسبب الطقس السيئ، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق على طريق "المحلة-كفرالشيخ".

مصرع شاب وإصابة 2 ببورسعيد

وفي مساكن «الأمل» بحي العرب بمحافظة بورسعيد سقط جزء من سور عقار أودى بحياة شاب يدعى «محمد عبدالرحمن حامد أبو طبل- 28 عاماً»، وأصاب اثنان هما «أمل أحمد عبدالله- 47 عاماً» (اشتباه كسر في العمود الفقري) و«عبدالعزيز محمد مصطفى- 63 عاماً» (جرح قطعي باليد اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم).

خسائر فادحة بالإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، بسبب الأمطار والعواصف التي تصاحب نوة «الفيضة الكبرى».

كما أدت موجة الطقس السيئ في الإسكندرية، إلى اقتلاع شجرة ضخمة بمنطقة الأزاريطة بالقرب من محطة الترام بالطريق الرابط بين محطة الرمل وشرق المدينة، ما أسفر عن تلفيات بعدد من السيارات تصادف توقفها على جانبي الطريق.

وشهدت الشواطئ الرملية بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة شرق المدينة ومن بينها شاطئ العصافرة المميز، تحطم المظلات واجتاحت الأمواج الشواطئ ودمرت غرف خلع الملابس والحمامات، بينما في منطقة المنشية وسط الإسكندرية تسبب سقوط «تندة حديدية» من أعلى استراحة محكمة جنايات الإسكندرية في تحطم سيارة موظف بالمحكمة تصادف توقفها في موقع الحادث.

تسببت العواصف العنيفة في سقوط حاوية داخل ساحة التخزين بميناء الإسكندرية، مما أسفر عن تحطم أربع سيارات زيرو.

إغلاق موانئ بالبحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الثانية ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح ما بين 25 ـ 28 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3 - 4 أمتار والضغط 1013 مللي بار وقوة البحر 5 درجة وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

إصابة 3 في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، بإصابات مختلفة، إثر انقلاب توك توتك طريق قمن العروس بمركز الواسطى شمال المحافظة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى، لتلقى العلاج اللازم لهم.



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