معرض توت عنخ آمون يتصدر أفضل معارض العالم

16 يناير 2019 - 05:04 م

يتصدر المعرض المؤقت لبعض كنوز الملك توت عنخ آمون المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مارس، أفضل معارض العالم لعام 2019، وذلك طبقاً لما ذكرته بعض الصحف الإخبارية العالمية.

وأوصت الصحف قرائها بضرورة زيارة المعرض والذي ستستضيفه قاعة Grand Halle del la Villette بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترةً من مارس إلي سبتمبر 2019 و ذلك بعد غياب 50 عاما حيث استضافت كنوز الملك توت عنخ آمون عام 1967 و الذي زاره مليون زائر .

و يفتتح المعرض أبوابه في أواخر شهر مارس وذلك بعد أن أنهى رحلته بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يضم المعرض عدد149 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون ، ومن بين تلك القطع عدد من الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.