  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:12 م
بحث متقدم
وزارة الخارجية

مصر تدين الهجوم الإرهابي في نيروبي

شيعة

أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة

الوزير الإسرائيلي داخل المسجد

بالصور.. وزير إسرائيلي داخل مسجد محمد علي

فضل

رسمياً .. محمد فضل مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

الداخلية

الداخلية: مقتل 5 إرهابيين والقضاء علي خلية إرهابية بالعريش

ام

أم «تذبح» طفليها بأسيوط

أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

المتهم

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

أرشيفية

بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين عن طقس الغد

احمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس

نجل إحسان عبد القدوس: "السادات أنقذ حياتي"

أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد طنجة

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الكونفدرالية.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع اتحاد طنجة

#

الأمن يرفض إقامة مباراة الزمالك واتحاد طنجة ببتروسبورت

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد طنجة

#

رسميًا.. الزمالك واتحاد طنجة ببرج العرب

المصريون

الزمالك

اتحاد طنجة

أعلن مجلس إدارة الزمالك، طبع 10 آلاف تذكرة لمباراة الفريق أمام اتحاد طنجة المغربي، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ 32 المكرر للكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت إدارة الزمالك عن أنه تم تخصيص 6 آلاف تذكرة يتم طرحها للجماهير بمدينة الإسكندرية،من خلال ملعب ستاد الإسكندرية ، ومنطقة كرة القدم،و4 الآف تذكرة ، سوف يتم طرحها في النادي من جهة  بوابة جامعة الدولة العربية.

وأوضحت الإدارة البيضاء، أن أسعار تذاكر المباراة موزعة على النحو التالي 50 جنية موحدة ، 75 درجة أولي، 100 مقصورة أمامية، 200 مقصورة رئيسية.

ومن جانبه أكد محمد سويلم، المدير التنفيذي للزمالك أن رئيس النادي، وافق على  تخصيص  أتوبيسات لنقل أعضاء النادي حاملي التذاكر إلى ملعب برج العرب، يوم إقامة المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم
» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:20 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه