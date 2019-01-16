» أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد طنجة

16 يناير 2019 - 05:01 م

أعلن مجلس إدارة الزمالك، طبع 10 آلاف تذكرة لمباراة الفريق أمام اتحاد طنجة المغربي، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ 32 المكرر للكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت إدارة الزمالك عن أنه تم تخصيص 6 آلاف تذكرة يتم طرحها للجماهير بمدينة الإسكندرية،من خلال ملعب ستاد الإسكندرية ، ومنطقة كرة القدم،و4 الآف تذكرة ، سوف يتم طرحها في النادي من جهة بوابة جامعة الدولة العربية.

وأوضحت الإدارة البيضاء، أن أسعار تذاكر المباراة موزعة على النحو التالي 50 جنية موحدة ، 75 درجة أولي، 100 مقصورة أمامية، 200 مقصورة رئيسية.

ومن جانبه أكد محمد سويلم، المدير التنفيذي للزمالك أن رئيس النادي، وافق على تخصيص أتوبيسات لنقل أعضاء النادي حاملي التذاكر إلى ملعب برج العرب، يوم إقامة المباراة.