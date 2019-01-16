مصر تدين الهجوم الإرهابي في نيروبي

16 يناير 2019 - 04:58 م

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، حادث الهجوم الإرهابي، الذي شنته حركة الشباب الصومالية، واستهدف مجمعاً يضم فندقاً ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي، مما أسفر عن وفاة نحو 14 شخصاً.

وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب الكيني، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب كينيا الشقيقة في مواجهة هذا الحادث الإرهابي الإثم،كما أكد البيان على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها.



