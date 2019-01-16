بالصور.. وزير إسرائيلي داخل مسجد محمد علي

16 يناير 2019 - 04:28 م

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر، صورًا من زيارة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أثناء زيارته لبعض المعالم السياحية في مصر.

ويظهر الوزير الإسرائيلي داخل مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين، وبرفقته أحد المرشدين السياحيين المصريين.

وكتبت الصفحة :« خلال زيارة سعادة الدكتور/ يوفال شتاينتس – وزير الطاقة الإسرائيلي، لحضور منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة».

وتابعت :« لقد سمحت الفرصة لسيادته بزيارة بعض المعالم السياحية في القاهرة برفقة الأستاذ/ أشرف حسني – المرشد السياحي باللغة العبرية».

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) عن مشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي بمؤتمر إقليمي لشؤون الغاز في العاصمة المصرية القاهرة، وهي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ "الربيع العربي".

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدة نشرتها الإثنين: "تحت رعاية الرئيس السيسي يشارك وزير الطاقة إلإسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر اقليمي لشؤون الغاز في القاهرة. هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ انطلاق الربيع العربي. يقول شتاينيتس من القاهرة: "هذه هي علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر".