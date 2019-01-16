أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

16 يناير 2019 - 02:39 م

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سبب مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، بسبب أخطاء جسيمة دفعت بعض الأطراف العربية لعدم دعمه خلال 2011.

وأضاف أبو الغيط خلال استضافته في حوار على قناة DMC ، أن الأطراف الدولية والعالم الغربي تحديدًا كانت ترغب في التخلص من الحكم في ليبيا.

وأوضح أن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لأي دولة له تأثير مدمر، مؤكدًا أن إعلان حظر طيران القوات الليبية عام 2012 مماثل تماما لما حدث في البوسنة.

وأشار أبو الغيط إلى أنه بعد إعلان الحظر على ليبيا تم العثور على كونتينر به 20 ألف مسدس وآلاف من البنادق الآلية والقادمة، مضيفًا أن بعض القرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي تحركها قوى دولية وترى المستقبل وتعد له وتهدف إلى تدبير المؤامرات للدول العربية.

وقد قتل القذافي في 20 أكتوبر 2011 علي يد الثوار الليبيين عقب، اندلاع الثورة الليبية، بعد حكم ليبيا لأكثر من 40 سنة، عن عمر يناهز 69 سنة، وتم دفن جثمانه في صحراء ليبيا سرًا.

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