تأجيل اجتماع «المسابقات» باتحاد الكرة

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أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الأربعاء، بسبب تعذر عامر حسين رئيس اللجنة عن الحضور بسبب سوء الأحوال الجوية ليقام غدًا الخميس في حال تحسن الأحوال.  

وأبلغ «حسين» أعضاء اللجنة اعتذاره عن الحضور من الإسكندرية للقاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة الإثنين الماضى، قبل أن يعلن عامر حسين تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأربعاء، حتى تكتمل جميع مباريات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، قبل أن يقرر رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع مجددًا ليقام في وقت لاحق.


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