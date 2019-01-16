  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية: مقتل 5 إرهابيين والقضاء علي خلية إرهابية بالعريش

ام

أم «تذبح» طفليها بأسيوط

أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

المتهم

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

أرشيفية

بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين عن طقس الغد

احمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس

نجل إحسان عبد القدوس: "السادات أنقذ حياتي"

صورة الخبر

"التليجراف" تتهم صلاح بافتعال السقوط قرب منطقة الجزاء

تضييق جديد علي الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

تضييق جديد على الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

الاسكندرية

سقوط ثلوج بالإسكندرية

قران

تشويه آية قرآنية في "كاريكاتير" بصحيفة سعودية

في منبج..

مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم

عرب وعالم

مقتل 7 في تفجير انتحاري بمطعم
مقتل 7 في تفجير انتحاري بمطعم

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

انتحارى يفجر نفسه داخل مركز شرطة فى ليبيا

#

مقتل 15 من عناصر طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان

#

غارة أمريكية تقتل قياديًا بارزًا في طالبان

#

الصين تكشف عن سبب انفجار مدينة "تشانغجياكو"

منبج

تفجير انتحاري

مطعم

مقتل 7

قُتل سبعة مدنيين على الأقل اليوم الأربعاء جراء تفجير انتحاري داخل مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التفجير تسبب في مقتل عنصر أمريكي من قوات التحالف الدولي وإصابة آخر بجروح بليغة، كانا داخل المطعم الذي استهدفه التفجير الانتحاري.

وتم إرسال مروحية أمريكية من أجل انتشال الجرحى، حيث  تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مروحية قيل إنها تابعة للتحالف الدولي بالقرب من موقع الانفجار.

شاهد:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم
» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»
» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:20 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون