» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم

16 يناير 2019 - 02:14 م

قُتل سبعة مدنيين على الأقل اليوم الأربعاء جراء تفجير انتحاري داخل مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التفجير تسبب في مقتل عنصر أمريكي من قوات التحالف الدولي وإصابة آخر بجروح بليغة، كانا داخل المطعم الذي استهدفه التفجير الانتحاري.

وتم إرسال مروحية أمريكية من أجل انتشال الجرحى، حيث تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مروحية قيل إنها تابعة للتحالف الدولي بالقرب من موقع الانفجار.

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