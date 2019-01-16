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"القليوبي": هناك صراع خفى فى مسألة حقول الغاز

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جمال القليوبي
جمال القليوبي

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حقول الغاز

جمال القليوبي

أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة، أن فكرة إقامة منتدى غاز شرق المتوسط، هو الهدف منه التقابل بين هذه الدول من خلال المصالح، لإفادة المنطقة، ومصر بنت هذه الفكرة اعتمادًا على أكثر من ظاهرة، ومنها أن الدراسات الحديثة أكدت أن هذه المنطقة واعدة، وبها احتياطيات كبيرة.

وأضاف "القليوبي" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه الاحتياطات تسببت في أطماع بعض الدول واحتكاكها ببعضها، لافتًا إلى أن العديد من الدول من المنتدى حاولت التعاون فيما بينها.

وتابع أستاذ هندسة الطاقة، أن هناك صراعا خفيا بشأن الغاز ظهر فجأة مثل التعنت التركي ضد قبرص، وتجيش القوات البحرية التركية أمام قبرص، وظهور احتكاك في منطقة الحقول اللبنانية.

وأشار إلى أن المنتدى يطرح فكرة عملية التنمية والتطوير بين هذه الدول، كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى لأن تزوده هذه المنطقة باحتياجاته من الغاز في المستقبل، لافتًا إلى أن الاحتياطي المصري من الغاز يعتبر الأكبر بين دول المنتدى.

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