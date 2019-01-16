  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
فضل

رسمياً .. محمد فضل مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

الداخلية

الداخلية: مقتل 5 إرهابيين والقضاء علي خلية إرهابية بالعريش

ام

أم «تذبح» طفليها بأسيوط

أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

المتهم

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

أرشيفية

بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين عن طقس الغد

احمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس

نجل إحسان عبد القدوس: "السادات أنقذ حياتي"

صورة الخبر

"التليجراف" تتهم صلاح بافتعال السقوط قرب منطقة الجزاء

تضييق جديد علي الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

تضييق جديد على الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

الاسكندرية

سقوط ثلوج بالإسكندرية

"التليجراف" تتهم صلاح بافتعال السقوط قرب منطقة الجزاء

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "كلوب" للدفاع عن "صلاح"

#

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

#

"أديب" يفتح النار على الرئيس الروسي لهذا السبب

#

تعديل في طريقة تنفيذ ضربات الجزاء يغير وجه كرة القدم

سلطت صحيفة "التليجراف" البريطانية، الضوء على أهداف محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، الأخيرة، لافتة إلى أن معظم أهداف لاعب الريدز، في الآونة الأخيرة، كانت عن ضربات جزاء، وهو ما دفع البعض للقول إن "صلاح" يبالغ في سقوطه لاحتساب ركلات الترجيح.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن حكم الفيديو الذي تم إقراره في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أضاع جزءا من إثارة ومتعة كرة القدم، وهو ما لاحظ في المباراة الأخيرة ليفربول، لافتة إلى أن التلامس الناعم أصبح يحتسب ضربة جزاء، وهو غير المألوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك انتقادات وجهت لنجم ليفربول، محمد صلاح، بعد احتساب عدة ضربات جزاء له على التوالي، كمباراة نيوكاسل وأرسنال وبرايتون.

ونوهت بأن ركلة الجزاء المحتسبة للنجم المصري ضد نيوكاسل على وجه الخصوص أثارت الكثير من الانتقادات ضد هداف ليفربول والدفاع الشديد عنه في نفس الوقت.

وأكدت الصحيفة أن "صلاح" لم يدع السقوط في كل منها حيث حدث نوع من الاحتكاك لكن الجميع شعر أن التلامس ضئيل جدًا.

ورأت الصحيفة أن ضربات الجزاء الثلاثة تشترك في ملمح واحد وهي الدفاع الضعيف حيث استطاع "صلاح" بسرعته وخداعه الدخول في سباق سرعة مع المدافعين المذعورين لكن رغم ذلك، ليس كل تلامس ينبغي أن يحتسب مخالفة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ14 هدفًا، ويشترك معه بنفس العدد كل من نجم توتنهام هاري كين وهداف أرسنال بيير أمريك أوباميانج.

واحتفظ صلاح للمرة الثانية على التوالي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا كما حقق الموسم الماضي لقب هداف البريمرليج وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم
» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»
» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:20 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون