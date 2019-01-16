معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن ضابط الشرطة من الناس المظلومين في مصر، لأن المواطن لا يشعر بأثر عمله، بسبب منعه للجريمة، وحال حدوث أي جريمة يتعرض للانتقاد.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن من يستطيع تغير ثقافة الشعب قادر على تحقيق نهضة حقيقية، لافتًا إلى أن تغيير ثقافة الشعب المصري صعب للغاية، لكن هناك ضرورة للعمل على تغييرها، خاصة أن تقدم الدول المتقدمة يرجع لما يمتلكه الشعب من قيم وثقافة.

وتابع، أن ثورة 25 يناير كانت عشوائية، وبدون قائد، وبدون رؤية، وهذا شيء ليس إيجابيًا، لافتًا إلى أنه اطمئن عندما قام الجيش بحماية الثورة، معقبًا: "الجيش مش بس حمى الثورة، ده حمى الدولة الشعب، واللي مش مصدق يشوف الدول اللي حولينا".

وأشار إلى أن المجتمع المصري أصابه شروخ، وتدهورت الشخصية المصرية بشكل كبير، مثلما قال الدكتور جمال حمدان، بسبب فكرة "الشلالية"، مشددًا على ضرورة التعليم من إسرائيل رغم عدائنا الواضح لها، وتقبل وجهات النظر المختلفة.

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