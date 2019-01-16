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نجل إحسان عبد القدوس: السادات أنقذ حياتي

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احمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس
احمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس

إيمان هاني

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أكد المهندس أحمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، أن والده كان على علاقة طيبة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف "عبد القدوس"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن "السادات" أنقذ حياته عندما كان طفلاً، بعد تعرضه لإصابة فأخذه السادات مسرعًا للمستشفى العسكري وتم إسعافه، موضحًا أنه جمعهم قصة كفاح طويلة، لافتًا إلى أنه عندما هرب أنور السادات وحسين توفيق بعد اغتيال أمين عثمان، قام "إحسان عبد القدوس"، باستضافة "توفيق" لمدة عشرة أيام، وأخذ قصة فيلم "في بيتنا رجل".

وكشف عن ن علاقته بالرئيس عبد الناصر كانت علاقة احترام، وكان والده يلتمس العذر للرئيس في قراراته بحكم المسئولية، موضحًا أن عبد الناصر اعترض على فيلم "البنات والصيف"، ومجلس النواب هاجم والده بسبب فيلم "أنف وثلاثة عيون".

وتحل في شهر يناير الجاري الذكرى المائة لميلاد إحسان عبد القدوس، والـ29 لرحيله، حيث ولد في 1 يناير عام 1919، وتوفي في 12 يناير عام 1990.

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