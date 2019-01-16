  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
تضييق جديد علي الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

تضييق جديد علي الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

الاسكندرية

سقوط ثلوج بالإسكندرية

قران

تشويه آية قرآنية في "كاريكاتير" بصحيفة سعودية

تدوينة مثيرة للجدل لمستشار بن زايد

تدوينة مثيرة للجدل لمستشار بن زايد

السيسي

"الرئيس" يأمر بإنقاذ «عجوز» تقيم على الرصيف

صورة الخبر

تفاصيل الهجوم الإرهابى فى كينيا

علم مصر

مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم

مصرع طفل وإصابة أسرة كاملة فى تسرب غاز بسوهاج

مصرع أسرة من 5 أشخاص بسبب تسرب غاز

ابن عم بشار للنظام : إسطوانة الغاز بـ 8 آلاف ليرة

ابن عم بشار للنظام: أسطوانة الغاز بـ8 آلاف ليرة

السيارات

هذا السبب وراء "تراجع" بيع السيارات في أوروبا

سقوط ثلوج بالإسكندرية

قبلي وبحري

الاسكندرية
الاسكندرية

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرع فتاة سقط عليها مخالفات ترميم عقار بالإسكندرية

مصر

الثلوج

أمطار

اسكندرية

سقطت ثلوج وأمطار على مناطق كثيرة غرب الإسكندرية، وخاصة في مناطق الدخيلة والبيطاش والهانوفيل، اليوم الخميس ، بالتزامن مع مرور اليوم الرابع لنوة الفيضة الكبرى التي تشهدها المحافظة.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لرياح شديدة البرودة تسببت في ارتفاع موج البحر عن المنسوب الطبيعي، ووصوله إلى 4 أمتار، وهطول أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا تظهر تساقط الثلوج في شوارع غرب الإسكندرية، وسط درجات حرارة بلغت 11 درجة مئوية.

كما تسبب الطقس في إغلاق البوغاز وحركة الملاحة أمام السفن، وذلك ضمن أيام نوة الفيضة الكبرى.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال رياح نوة الفيضة الكبرى، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم السير أسفل العقارات القديمة أو لوحات الإعلانات، لاحتمالية تساقطها بسبب الرياح الشديدة.

وانتشرت سيارات الشفط للصرف الصحي في شوارع المحافظة وبلغ عددها 94 سيارة، وذلك لسحب المياه لمنع غرق المدينة من مياه الأمطار أو موج البحر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير علي عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم
» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»
» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي
» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"
» طفلة هربت غاضبة من منزل أسرتها .. فالتقطها الذئاب واغتصبوها

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون