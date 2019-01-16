سقوط ثلوج بالإسكندرية

16 يناير 2019 - 01:05 م

سقطت ثلوج وأمطار على مناطق كثيرة غرب الإسكندرية، وخاصة في مناطق الدخيلة والبيطاش والهانوفيل، اليوم الخميس ، بالتزامن مع مرور اليوم الرابع لنوة الفيضة الكبرى التي تشهدها المحافظة.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لرياح شديدة البرودة تسببت في ارتفاع موج البحر عن المنسوب الطبيعي، ووصوله إلى 4 أمتار، وهطول أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا تظهر تساقط الثلوج في شوارع غرب الإسكندرية، وسط درجات حرارة بلغت 11 درجة مئوية.

كما تسبب الطقس في إغلاق البوغاز وحركة الملاحة أمام السفن، وذلك ضمن أيام نوة الفيضة الكبرى.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال رياح نوة الفيضة الكبرى، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم السير أسفل العقارات القديمة أو لوحات الإعلانات، لاحتمالية تساقطها بسبب الرياح الشديدة.

وانتشرت سيارات الشفط للصرف الصحي في شوارع المحافظة وبلغ عددها 94 سيارة، وذلك لسحب المياه لمنع غرق المدينة من مياه الأمطار أو موج البحر.