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البرادعي: أمريكا لا تسعى لإخلاء المنطقة من السلاح النووى

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أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تسعى لإخلاء المنطقة العربية من السلاح النووي الإسرائيلي.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "واضح من "رؤية" الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط وفقًا لپومپيو أنها لا تعني حتى بالإشارة إلى قضية حيوية أخرى وهى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووي الإسرائيلي".

وتابع "البرادعي": "أكرر دائمًا أن منظومة أمنية تقوم على عدم المساواة هى منظومة لا يمكن أن تدوم، رؤية قاصرة ومنحازة !" .

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك  يومييو قد قام بجولة بالوطن العربي كانت من ضمنها مصر، وتحدث فيها عن تكوين لوبي، ضد التوجهات الإيرانية في المنطقة.

في الوقت الذي لم يتحدث سوي عن أمن الكيان الصهيوني، دون النظر إلى ما تمتلكه من أسلحة دمار شامل.

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