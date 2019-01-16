تدوينة مثيرة للجدل لمستشار بن زايد

16 يناير 2019 - 12:48 م

تسببت تدوينة غرد بها عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي في جدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب عبد الله تدوينة مصغرة على حسابه في "تويتر": "شركة طيران "فلاي دبي" تنفي هذا الخبر نفيًا قاطعًا".

وكان عبد الله قد كتب في تدوينة سابقة: "طيران "فلاي دبي" الإماراتية تسـتأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق".

وسخر رواد "تويتر" من تصريحات عبد الله، حيث علق حساب خليفة زايد: "أحسن لك تغيير مصادرك دكتور لأنه من سنتين وأنت مصادرك مضروبة".

وكتب آخر: "حالتك يا دكتور تصعب على الكافر.. حاجة تكسف والله على قول المصريين".

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في أواخر الشهر الماضي.

وتم رفع العلم الإماراتي على مقر السفارة الواقعة في حي أبو رمانة الراقي في وسط دمشق، بعد وقت قصير من وصول مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السورية حمزة الدواليبي إلى مقر السفارة وعدد من الدبلوماسيين العرب الموجودين في دمشق.

ونقلت وقتها صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق أن "عدد الدبلوماسيين الإماراتيين الذين أوفدتهم أبوظبي إلى دمشق اثنان بينهما القائم بالأعمال عبد الحكيم النعيمي".