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تشويه آية قرآنية في "كاريكاتير" بصحيفة سعودية

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السعودية

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كاكاتير

نشرت صحيفة "مكة" السعودية كاريكاتيرًا أمس الأول، يحتوي على تغيير كلمة في آية من القرآن الكريم ووضع مكانها ورقة فئة 500 ريال سعودي، وهو ما تسبب في ردود أفعال غاضبة ورافضة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المعلقون على الصورة الكاريكاتيرية في صحيفة «مكة» بضرورة حذفها بشكل فوري، خاصة أن الرسم ما زال منشوراً في موقع الصحيفة وعلى حسابها في موقع «تويتر». ورغم التعليقات الغاضبة لم تلتفت إدارة الصحيفة للردود والأسئلة الواردة والتعليقات أسفل الكاريكاتير المنشور في حساب الصحيفة في موقع «تويتر ».

وتساءل أحد الناشطين معلقا: «كيف يسمح النظام السعودي لصحيفة مكة بالاستهزاء بالقرآن الكريم وتحريف آياته؟ لماذا لا يقوم الشعب بإيقاف هذه المسخرة إذا كان ولي العهد لا يخاف الله؟».







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