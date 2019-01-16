«أحد» السعودي يفاوض شريف إكرامى لضمه فى يناير

16 يناير 2019 - 12:42 م

بات الحارس الدولى شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما دخل نادي أحد في مفاوضات قوية معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خلفًا لرحيل الحارس زهير لعروبى.

صحيفة الرياضية السعودية، أشارت إلى أن قائمة الحراس يتقدمها عصام الحضري حارس التعاون السابق، الذي اقترب من فسخ عقده مع نادي الإسماعيلي، وشريف إكرامي حارس الأهلي، فيما يأتي عامر شفيع حارس منتخب الأردن خيارًا ثالثًا.