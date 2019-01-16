برلماني للسيدات: تأكدي من الحالة الجنسية لشريك الحياة قبل الزواج

16 يناير 2019 - 12:01 م

أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أنه إذا كان أحد الطرفين المقبلين على الزواج لديه مشاكل في الصحة الجنسية يجب على الطرف الثاني أن يعلمها قبل الزواج.

وقال "أبو حامد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أنه يجب فحص المقبلين على الزواج، وإذا كان شخصًا ما لديه عقم فيجب أن يعلم الطرف الآخر بذلك، مشيرًا إلى أنه ربما يعلم الطرفان ويقبلان وهذه حريتهما الشخصية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر ليس قانونًا، ولكنه جزء من النقاش المجتمعي، لافتًا إلى أن الكشف على الصحة النفسية أيضًا أمر مهم وليس به مشكلة، وهناك مشاكل نفسية يمكن التعايش معها، وأخرى لا يمكن التعايش معها، وهذا مر ليس عيبًا.

وشدد على أن هذا ليس بدعة، ولكن بعض الدول العربية فعلت هذا الأمر، ولديها قانون مماثل.