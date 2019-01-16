تفاصيل الهجوم الإرهابى فى كينيا

16 يناير 2019 - 11:52 ص

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن هجومًا إرهابيًا على مجمع فندقي فاخر في العاصمة الكينية، نيروبي، أسفر عنه مقتل 14 قتيًلاً على الأقل، حيث أعلنت جماعة الشباب الإرهابية، التي لها علاقة وثيقة بتنظيم "القاعدة"، مسئوليتها عن الحادث.

وبدوره، قال الرئيس الكيني، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، إن جميع المشاركين في الحادث الإرهابي ، قد قتلوا من قبل قوات الأمن الكينية"، مضيفًا أنه "جارٍ البحث عن كل شخص شارك في تخطيط وتمويل وتنفيذ هذا العمل الشنيع".

من جانبها، أعلنت جماعة "الشباب" الإرهابية، التي تتخذ من الصومال، مقرًا له، ولها علاقة وثيقة بتنظيم "القاعدة"، مسئوليتها عن الحادث، حيث وصفت الوكالة الهجوم بأنه "أول هجوم كبير تقوم به جماعة منذ أربع سنوات".

وقالت جماعة "الشباب" إن حصيلة الهجوم الإرهابي التي قامت به، هو 50 شخصًا، وهو يعتبر عكس الإحصائيات التي أعلنتها الشرطة الكينية، بحسب إذاعة الأندلس، الهيئة الإذاعية الناطقة باسمهم .

ولم تذكر الجماعة كيف حصلت على هذه الرقم، إلا أن الهجوم الأخير للجماعة في كينيا، والذي شنته ضد حرم جامعي في مقاطعة جاريسا في أبريل 2015 أسفر عن مقتل 147 شخصًا على الأقل.

كما تعهد المتطرفون بمواصلة الهجمات الإرهابية ضد كينيا، ما دامت الأخيرة ما زالت تحتفظ بجنودها في الصومال، إذا قال أحد الناجين من الهجوم -رفض ذكر اسمه- إنه "سمع أن المسلحين يتهمون كينيا بقتل "شعبنا في الصومال" و"تدمير أسلوب حياتنا".

وبدأ الهجوم الإرهابي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة الثالثة، وقال جوزيف بوينيت، قائد الشرطة الكينية للصحفيين إن "مسلحين ألقوا قنابل على سيارات في موقف للسيارات قبل دخولهم إلى ردهة الفندق، حيث فجر أحدهم نفسه".

وقالت سيدة تعمل في مبنى مجاور للفندق لوكالة "رويترز": "سمعت طلقات رصاص، ثم رأيت الناس يفرون وهم يرفعون أيديهم ويدخل بعضهم المصرف للاختباء لإنقاذ حياتهم".

وفور الهجوم اتجهت الشرطة إلى مكان الحادث، وبحلول الساعة الثامنة مساء، أعلن مسئولون أن جميع المباني في المجمع قد تم تأمينها من جانب قوات الأمن.

وقال مسئول بارز في مجلس الوزراء للصحفيين: "الوضع تحت السيطرة والبلاد في أمان، الإرهاب لن يهزمنا أبدًا، لكن بعد ساعة من هذه التصريحات سُمع إطلاق نار من المنطقة".

بينما تفيد تقارير إعلامية إن حوالي 30 شخصًا يعالجون في مستشفيات نيروبي.

ويضم فندق دوسيت دي2، 101 غرفة وتصنيفه خمس نجوم، ويقع في ضاحية ويستلاندز على بعد دقائق من الحي التجاري في العاصمة ويضم العديد من المطاعم.

وشهدت كينيا عددًا من الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وعلى الأخص في مناطق قريبة من الحدود الصومالية وكذلك في العاصمة.