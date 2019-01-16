» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس الإيبولا تجاوز 400 حالة حتى الآن، ويعد عاشر وباء في البلاد ولاسيما في شرق وشمال شرق البلاد، وذكرت وزارة الصحة الكونغولية في بيان نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أنه منذ بداية الوباء، بلغ العدد التراكمي للحالات 658 حالة بينها 609 حالات مؤكدة و49 أخرى يحتمل إصابتها به، موضحة أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 402 حالة في مقاطعتين "كيفو الشمالية وإيتوري".

يذكر أن الكونغو واجهت تفشي الفيروس منذ ظهوره في مقاطعة "إكواتور" بالمنطقة الشمالية الغربية عام 1976.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 237 حالة شفاء في حين وجود 200 حالة مشتبه بها قيد التحاليل، حيث إن هناك تطورًا إيجابيًا للوباء في منطقة "بيني"، مشيرة إلى أنه منذ بداية حملة التطعيمات في أغسطس الماضي، تم تطعيم 40 ألفا 460 شخصا بينهم 19 ألفا و952 شخصًا في هذه المنطقة.

ويعتبر فيروس إيبولا هو أحد 5 أنواع معروفة لجنس فيروس إيبولا، أربعة منه تسبب للبشر وغيرهم من الثديات حمى نزفية شديدة ومميتة تسمى مرض فيروس إيبولا‏، وهو سبب الوباء من 2013 وحتى 2015 في غرب إفريقيا، الأمر الذي أدى إلى ما لا يقل عن 28616 حالة مشتبه بها، و11310 حالة وفاة مؤكدة.


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