قصة مأساوية لموظفة بوزارة تتحول لمشردة بالشارع

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النهار

مني عراقي

راقية

عرضت الإعلامية منى عراقي، قصة السيدة راقية كامل محمد، التي تحولت من موظفة بدرجة مفتش في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى مشردة في الشارع.

وقالت السيدة راقية في لقاء مع برنامج "المهمة" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن أخيها قام بتزوير عقد عقار تمتلكه يصل ثمنه إلى 300 ألف جنيه، وباعه بـ80 ألف جنيه لمجموعة من البلطجية، مستغلا ضعفها كسيدة، موضحة أنه بالاشتراك مع زوجته قاما بتعريتها في الشارع وسكبا عليها مواد حارقة، في نهار شهر رمضان.

 وتابعت أنها بعد وفاة والدتها لم تتزوج، وعاشت لتراعي والدها وأشقاءها، ولكن بعد وفاة والدها انقلب عليها شقيقها واستغل عدم وجود رجل يحميها وأخذ ممتلكاتها، وأصبحت تنام في الشوارع والأتوبيسات، بعد أن كانت موظفة وتحصل على راتب بالآلاف.

وعرض البرنامج تقريرًا عن الحكم الذي صدر ضد شقيقها بالحبس لمدة سنة هو وزوجته بعد سكب مواد حارقة عليها، ولكن زوجته وضعت في السجن، فقدمت (السيدة راقية) التماسا لوزير الداخلية لكي يخرجوا من الحبس نظرا لصلة الدم بينهما.

وأوضحت أن المحامية نصحتها بأن تبيع المنزل قبل خروج شقيقها من السجن، ولكنها لم تستمع لها، وبعد خروجه من السجن مع زوجته ظل هو وزوجته وأبناؤه يضايقونها، وكان نجله الأكبر يجمع أصدقاءه ويضربونها بالحجارة وينادون عليها في الشوارع قائلين: "المجنونة أهي".

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