ابن عم بشار للنظام : إسطوانة الغاز بـ 8 آلاف ليرة

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بشار

دريد الأسد

أزمة الغاز

8 آلاف ليرة

انتقد دريد رفعت الأسد ابن عمه بشار الأسد رئيس النظام السوري وحكومته، بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها المناطق تحت سيطرة النظام.

وكتب دريد علي حسابه علي الفيسبوك : " ولأن مجلس الشعب لا يمثل تطلعات شعبنا تمثيلا حقيقيا و فاعلا فإن الحاجة إلى تشكيل مجلس الحكماء أو الشيوخ أصبحت حاجة ملحة للمضي خطوة كبيرة بسورية إلى الأمام عبر مجلس الحكماء هذا على أن يعطى كافة الصلاحيات المنصوص عليها و الإمكانيات التي تتمتع بها مجالس الشيوخ في كثير من البلدان و الدول".

وكان دريد الأسد قد بدأ انتقاداته عندما كتب: "عندما يقننون الكهرباء والغاز والمازوت وحليب الأطفال و كل شيء فإنهم بذلك يقننون العمر والحياة والأيام ، ومن يرضى بأن يعيش على هذا النمط فإنه قد سلم حياته وعمره ومستقبله للآخر كي يفعل فيه ما يشاء ، لن أسلم عمري وحياتي وأيامي لكائن من كان".

وتابع قائلا: "إنه غريب هل حصار يلي منع عن السوريين الغاز والمشتقات النفطية وحليب الأطفال، ولكنه لم يمنع عنهم الدخان وحبوب الهلوسة والمخدرات".

وأضاف أن الدولة بحكوماتها المتعاقبة و التي لم تجد حلولا لمشاكلها على مدى أربعين عاما مضى في مجال توليد الطاقة الكهربائية، لن تستطيع أن تجد هذه الحلول للأربعين سنة القادمة، و قس على ذلك في مجالات كثيرة".

وعن سبب مشكلة الغاز في البلد، يقول: "إنه عندما احتكر موزع مادة الغاز المنزلي كانت الأسطوانة تباع بالسوق السوداء بحوالي 5 آلاف ليرة سورية، لكن عندما احتكرتها المؤسسة الرسمية المختصة صارت تباع بالسوق السوداء بحوالي 8 آلاف ليرة سورية، فأيهما الأشد والأوجع".

يذكر أن دريد الأسد هو أكبر أبناء رفعت الأسد من إحدى زوجاته الأربعة "سلمى مخلوف"، غير أن ابنه "دريد" هو الوحيد الذي بقي من عائلته تحت جناح النظام بدمشق.

كما أنه كان من المؤيدين بشدة لبشا،  حيث كتب على صفحته منذ حوالي سنتين: "كنا وسنبقى مع السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بمواجهة الارهاب و المؤامرات وبمواجهة الفساد والفاسدين وبمواجهة كل جهة، كانت من كانت، حلفاء كانوا أو أعداء، تحاول أن تنال من هيبة هذا المنصب".


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