  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
علم مصر

مفاجأة.. مصر ثاني أكثر دولة ثراءًا في العالم

مصرع طفل وإصابة أسرة كاملة فى تسرب غاز بسوهاج

مصرع أسرة من 5 أشخاص بسبب تسرب غاز

ابن عم بشار للنظام : إسطوانة الغاز بـ 8 آلاف ليرة

ابن عم بشار للنظام: أسطوانة الغاز بـ8 آلاف ليرة

السيارات

هذا السبب وراء "تراجع" بيع السيارات في أوروبا

الفياجرا النسائية

روايات تكشف مشكلات جنسية لـ"الفياجرا النسائية"

رجل "بن علي" يورط السبسي

رجل "بن علي" يورط السبسي

موريتانيا: مشروع بقيمة 30 مليون دولار لدعم القطاعات الخدمية

رئيس موريتانيا يرفض مبادرات تعديل الدستور لـ"بقائه في السلطة"

صورة الخبر

"المونيتور" تكشف خطة الحكومة لخفض الديون

سازيرس

"ساويرس" عن حزبه: "أدى الغرض فى مرحلة الإخوان"

تركي آل شيخ

صراع مبكر بين "آل الشيخ" وعضو الزمالك

طلاب الصف الأول الثانوي:

الامتحان لم يخرج عن المسرب بالأمس

الحياة السياسية

طلاب
طلاب

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

مبارك: "ما نعرفش حاجة عن أنفاق التهريب"

#

بالفيديو.. حقيقة عودة "متعب" للملاعب

#

السم يهدد حياة فنانة شهيرة

#

تعليق غريب من "منتصر" عن تعاقد الحياة مع "ريهام سعيد"

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان في مادة الجغرافيا ضمن الامتحانات التجريبية التي يؤديها الطلاب في إطار الثانوية العامة الجديدة التراكمية.

وقال الطلاب إن الامتحان جاء مطابقًا لما تم تسريبه من عصر أمس الثلاثاء، وإنهم قاموا بحل الأسئلة منذ أمس وكتابتها في الكتاب المدرسي، والقيام بالإجابة في الامتحان.

قال طلاب مدرسة السعدية الثانوية بالجيزة إن الامتحان سهل والأسئلة مباشرة وقاموا بالإجابة عليها من خلال الاطلاع علي الكتاب المدرسي، وأكدت طالبات المدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب إنهن قمن بحل أسئلة الامتحان بالأمس بعد تسريبه على "فيس بوك" وبالتالي لم يجدوا أي صعوبة في الإجابة عليه في لجنة الامتحان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»
» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي
» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"
» طفلة هربت غاضبة من منزل أسرتها .. فالتقطها الذئاب واغتصبوها
» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن
» سيارة نقل تصطدم بسيارة فنانة شهيرة في حادث مروع
» شاهد .. السؤال الذي أبكى "سما المصري" على الهواء
» شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون