الامتحان لم يخرج عن المسرب بالأمس

16 يناير 2019 - 11:36 ص

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان في مادة الجغرافيا ضمن الامتحانات التجريبية التي يؤديها الطلاب في إطار الثانوية العامة الجديدة التراكمية.

وقال الطلاب إن الامتحان جاء مطابقًا لما تم تسريبه من عصر أمس الثلاثاء، وإنهم قاموا بحل الأسئلة منذ أمس وكتابتها في الكتاب المدرسي، والقيام بالإجابة في الامتحان.

قال طلاب مدرسة السعدية الثانوية بالجيزة إن الامتحان سهل والأسئلة مباشرة وقاموا بالإجابة عليها من خلال الاطلاع علي الكتاب المدرسي، وأكدت طالبات المدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب إنهن قمن بحل أسئلة الامتحان بالأمس بعد تسريبه على "فيس بوك" وبالتالي لم يجدوا أي صعوبة في الإجابة عليه في لجنة الامتحان.