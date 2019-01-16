» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء

16 يناير 2019 - 11:32 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة بين المحامية مها أبو بكر المتخصصة في قضايا المرأة، والمحامي عصام عجاج، بسبب الخلع، حيث أكدت الأولى أن عملية الطلاق فكرية خاصة لدى الرجل وهو مُتمسك بها بقدر الإمكان ولا يريد إطلاقًا أن يُفرط في هذه الملكية.

وأضافت أبو بكر، أن الرجل غالبًا وفي معظم الأحيان لا يريد ترك المرأة ولكن لا يستطيع أن يتصور أن تؤخذ منه هذه الملكية الخاصة إلا بشروطه.

وتابعت "أبو بكر" في برنامج"صالة التحرير" المُذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن المرأة دائمًا تتجه إلى مرحلة الخُلع في حالة السيطرة الكاملة التي تتلقاها من الرجل، مضيفة أن عملية الخُلع ليست عملية سهلة للمرأة أو الزوجة لأن المرأة تتنازل عن جميع مُستحقاتها عند التوجه لتلك المرحلة.

ومن جانبه، قال المحامي عصام عجاج، إن الطلاق في الماضي كان وصمة عار ولكن في وقتنا الحالي أصبح عادة عند بعض السيدات بالإضافة إلى كونه ظاهرة تتباهي بها المرأة وتقيم حفلات من أجلها.