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الكشف عن سبب "تراجع" بيع السيارات بأوروبا

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عمرو محمد

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السيارات

الاتحاد الأوروبي

اوروبا

البيع

التشقف

كشفت بعض البيانات الاقتصادية اليوم، عن تراجع مبيعات السيارات بأوروبا خلال العام الماضي وذلك لتراجع عملية البيع والشراء، مدللة بذلك بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي فقد تراجع عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 0.04% سنويًا إلى 15.6 مليون سيارة، وذلك في أعقاب تراجع المبيعات خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي بشكل مطرد بعد بدء تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن تراجع مبيعات السيارات في السوق الأوروبية خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي دفع العديد من الشركات المنتجة مثل "دايملر" و"بي.إم.دبليو" الألمانيتين إلى خفض توقعات أرباحها للعام الماضي.

في الوقت الذي لا تتوقع الشركات تحسنًا كبيرًا في أوضاعها خلال العام الحالي، كما تأثرت النظرة المستقبلية لقطاع السيارات في أوروبا بالمخاوف التي تحيط بطبيعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا وهي أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في حين تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة طفيفة خلال العام الماضي وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في حين استقرت المبيعات بالكاد في الولايات المتحدة وهي ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.

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