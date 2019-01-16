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"الزعيم" يثير أزمة بمسلسله الجديد لرفضه تخفيض أجره

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الزعيم
الزعيم

عمرو محمد_متابعات

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يستعد الفنان عادل إمام، لتصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد "فالنتينو" فى 25 من يناير المقبل بعد الاستقرار على فريق العمل الخاص بالمسلسل.

ويواجه العمل أزمة فى أجور الفنانين خاصة بعد أن رفض الزعيم عادل إمام تخفيض أجره، خاصة أن الزعيم تعاقد على المسلسل مقابل 40 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن أجره يعادل نصف الميزانية المقررة للعمل لذا يواجه العمل أزمة في وضع توازن بين أجور الفنانين المقرر مشاركتهم فى المسلسل وبين تكلفة تصوير العمل ككل .

ويفاوض رامى إمام عددًا من القنوات الخليجية لشراء العمل، ومن المقرر أن يقوم التليفزيون السعودي بشراء العمل خلال أيام بعد إنهاء كل التفاصيل المتعلقة بعقد التسويق الخاص بالمسلسل من خلال هيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ويقدم الزعيم خلال المسلسل شخصية رجل صاحب إحدى المدارس الإنترناشيونال ويعاني مشاكل مع زوجته ويقرر الزواج بفتاة تصغره بأعوام كثيرة فتنقلب حياته رأسًا على عقب ومن المرشح أن تقدم شخصية زوجته الأولى الممثلة دلال عبد العزيز التي رحبت بالأمر وذلك بعد اعتذار إسعاد يونس وعبلة كامل.

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