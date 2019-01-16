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العثور على هيكل عظمى لمصرى اختفى منذ 15 عامًا بإيطاليا

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عمرو محمد_متابعات

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه بعد 15 عامًا، عثر على هيكل عظمي لمواطن مصرى، يدعى عيد عبد الخالق الأدهم كان قد اختفى منذ عام 2004 فى مدينة بياتشنسا بالشمال الإيطالى، وتم العثور على جثمانه فى إحدى البنايات المهجورة فى أثناء عملية هدم المبنى فى منتصف عام 2018.

مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالقنصلية المصرية بميلانو تابع حكاية المصرى المختفي من عام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التى قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفى ويدعى “سمير” وأخذت منه عينية من DNA وبعد عدة أشهر قاموا بإبلاغه بأنهم وجدوا شقيقه، وظل الهيكل العظمى موجودًا في مشرحة Pavia من يوليو2018 حتى الآن، وخلال تلك المدة لم تصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.

وزير القوي العاملة، محمد سعفان، وجه المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، بمتابعة وصول جثمان المتوفى “الهيكل العظمى” لأرض الوطن، فضلاً عن متابعة مستحقات أسرته لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي ولدي صاحب العمل الذى كان يعمل لديه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو أفاد بأن جثمان المتوفى سوف يصل للقاهرة على طائرة مصر للطيران فى الساعة التاسعة مساء غدٍ الخميس، حيث سوف تقلع الطائرة من ميلانو في الساعة السادسة مساء، وبذلك يسدل الستار قصة اختفاء المصري عيد عبد الخالق الأدهم لمدة 15 عامًا, ولكن بدون معرفة أسباب الوفاة.

وقدم المستشار العمالى بميلانو واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفى، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.

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