"أمير مرتضى" يرد على تركى آل الشيخ حول هزيمة الزمالك بثلاثية

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رد أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز، بشأن الفوز على الفريق الأبيض بنتيجة 3/صفر في اللقاء المرتقب بينهم يوم الخميس 24 يناير المقبل.   

وقال: "أمير" موجهًا كلامه لـ"آل الشيخ": "عملت بنادي بيزاميدز حالة جميلة وتستحق الاحترام وقدرت إنك تخلق عفريت جديد بالدوري المصري،  بس صدقني الزمالك غير، أهلا بالخميس".

وكانت قد بعث تركي آل الشيخ رسالة إلى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر "تويتر" قائلًا، "الخميس فرق 3 إن شاء الله وحتبارك ليا".

قبل أن ينشر في أخرى: "طالبت الكابتن حسام واللاعبين بالفوز في المباراتين المقبلتين وتعويض النقاط.. لن أرضي بأقل من 3 أهداف في الزمالك!"

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز قد تعادل بالأمس مع نادي الإنتاج الحربي، بنتيجة هدف لكل منهم، ومن المنتظر أن يخوض مباراة يوم الخميس المواقع 24 يناير المقبل مع نادي الزمالك.

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