  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
مصرع طفل وإصابة أسرة كاملة فى تسرب غاز بسوهاج

مصرع أسرة من 5 أشخاص بسبب تسرب غاز

ابن عم بشار للنظام : إسطوانة الغاز بـ 8 آلاف ليرة

ابن عم بشار للنظام : إسطوانة الغاز بـ 8 آلاف ليرة

الفياجرا النسائية

روايات تكشف مشكلات جنسية لـ"الفياجرا النسائية"

رجل "بن علي" يورط السبسي

رجل "بن علي" يورط السبسي

موريتانيا: مشروع بقيمة 30 مليون دولار لدعم القطاعات الخدمية

رئيس موريتانيا يرفض مبادرات تعديل الدستور لـ"بقائه في السلطة"

صورة الخبر

"المونيتور" تكشف خطة الحكومة لخفض الديون

سازيرس

"ساويرس" عن حزبه: "أدى الغرض فى مرحلة الإخوان"

تركي آل شيخ

صراع مبكر بين "آل الشيخ" وعضو الزمالك

قطب يتسبب في علاقة قوية بين « ابن باز» و الددو

قطب يتسبب في علاقة قوية بين «ابن باز» والددو

السودان

متظاهرون سودانيون يسعفون رجال الأمن بعد انقلاب سيارتهم

رجل "بن علي" يورط السبسي

عرب وعالم

رجل "بن علي" يورط السبسي
رجل "بن علي" يورط السبسي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"غالية بن علي" تعلن خبر وفاة والدها

#

مشهد تمثيلى لـ"الإمام على" يسجد على الصليب

#

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام على المعتصمين

#

جوجل يحتفي بالعالم الأسطوري "ابن سينا"

السبسى

العفو الرئاسي

بن علي

بسيس

تسبب عفو رئاسي منحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لقيادي في حزبه "نداء تونس"، في موجة من الغضب في الشارع التونسي، ووصلت إلى القضاء.

كانت منظمات غير حكومية قد رفعت دعوى قضائية، ضد الرئيس السبسي بتهمة تجاوز السلطة، وذلك بعد منحه العفو الرئاسي لرجل أدانه القضاء، في قضية فساد وتحقيق فائدة من دون وجه حق لنفسه، تعود إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأكدت منظمتا "أنا يقظ لمحاربة الفساد" و"بوصلة لمراقبة مؤسسات الدولة"، ومعهما رئيس تحرير موقع "نواة"، في بيان، أنهم "تقدموا بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس، رغم رفض وزارة العدل لعدم قضاء نصف مدة العقاب وتثبيت الحكم الصادر بحقه في محكمة التعقيب"، وذلك حرصا منهم على مساءلة مؤسّسات الدولة لخدمة المصلحة العامّة وعملا بضرورة مكافحة الفساد.

وكان القضاء التونسي قد حكم مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي على المسئول السياسي بحزب "نداء تونس" وأحد رموز نظام بن علي، "برهان بسيس"، سنتين مع النفاذ العاجل وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار، في قضية فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ لنفسه والإضرار بالإدارة في عهد بن علي، إلا أن السبسي تدخل بعد شهر وأصدر عفوًا رئاسيًا خاصًا.

وتعرض السبسي آنذاك إلى انتقادات واسعة بعد إصداره قرار العفو، خاصة من طرف جمعية القضاة، التي اتهمته بمخالفة الإجراءات القانونية ومخالفة قرار وزارة العدل، وعدم احترامه للقضاء.

ويمنح الدستور التونسي في فصله 77، الصلاحية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص على المساجين، وعادة ما يصدر الرئيس العفو، بعد التشاور مع وزارة العدل وتحديدًا لجنة العفو بها، التي تقوم بإعداد قائمة في المحكوم عليهم وتقدم تقريرها لوزير العدل الذي يرفع بدوره قائمة في المقترح أن ينالهم العفو الرئاسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»
» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي
» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"
» طفلة هربت غاضبة من منزل أسرتها .. فالتقطها الذئاب واغتصبوها
» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن
» سيارة نقل تصطدم بسيارة فنانة شهيرة في حادث مروع
» شاهد .. السؤال الذي أبكى "سما المصري" على الهواء
» شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون