التعليم: "التابلت" موجود في المخازن ومنعنا تسليمه للطلبة

16 يناير 2019 - 10:40 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن "التابلت في المخزن، وجاهز للتسليم والشبكات أيضًا أصبحت جاهزة في المدارس".

وعن سبب عدم تسلمه للطلاب حتى الآن قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت وبثينة توكل: "قمنا بتأجيل تسليم التابلت للطلاب حتى يتم القضاء على الغش لأنه مرض خطير، أخطر من السرطان".

وأضاف "شوقي": "أن الوزارة ستقوم بتطوير المدارس الحكومية في جميع مراحل التعليم، خلال الفترة المقبلة.

واختتم الوزير: "لو عندي أولاد هدخلهم مدارس حكومية".