» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى

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صُدم الجهاز الفني بالأهلي، بعد ظهور نتيجة الأشعة والسونار الخاص بظهير أيمن الفريق أحمد فتحي، والتي أكدت أن  علاقة اللاعب بكرة القدم أصبحت في خطر، بعد تكرار إصابته الفترة الأخيرة.

التقرير الطبي الخاص بجوكر الأهلي، أكد أنه يعاني من تليف فى العضلة الأمامية، وهو السبب الرئيسي فى تكرار إصابته، وأصبح هذا الأمر يهدد اللاعب بتكرار الإصابة.

ويعاني "فتحى" من تمزق بالعضلة الأمامية قطره 1 ونصف سم، وهو ما يتعذر تأهيله فى الوقت الحالى، لوجود مياه على العضلة، وبالتالي أصبح لزامًا أن ينتظر الجهاز الطبي انتهاء الارتشاح للبدء فى حقن اللاعب بالبلازما.

وكان الجهاز الطبي للأهلى أعلن غياب "فتحى" 4 أسابيع مطلع يناير الجاري، بعدما تجددت إصابته فى مباراة الداخلية.

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